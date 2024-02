Fußball-Bezirksliga: FVN-Sieg trotz Chancenwucher

1 Voller Einsatz von Neuhausens Marcel Fritz (links) gegen Markus Kronewitter. Foto: /Herbert Rudel

Bezirksliga-Spitzenreiter Neuhausen hat vor allem im Angriff noch Luft nach oben, der 2:0-Erfolg in Unterboihingen ist aber nie in Gefahr.











Wenn am Ende einer Partie der Trainer der unterlegenen Mannschaft zufriedener ist als der des siegreichen Teams, dann erscheint das auf den ersten Blick durchaus ungewöhnlich. Wenn man aber näher hinblickt, ist dies in diesem Fall nachzuvollziehen. So war es beim ersten Spiel des neuen Jahres in der Bezirksliga zwischen dem schon leicht abgeschlagenen Tabellenletzten TV Unterboihingen und dem Spitzenreiter FV Neuhausen – der Gast setzte sich dabei verdient mit 2:0 (2:0) durch.