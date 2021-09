1 Puh – Weilheims Julian Bernauer (links) hat den Ball, aber Neuhausens Patrick Werner will ihn auch. Foto: /Jörn Kehle

Sämtliche Fußball-Bezirksligisten der Region haben am Donnerstagabend Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Der FCE unterliegt, verhindert aber eine Klatsche.

Esslingen - Es war in der Fußball-Bezirksliga der Abend der Aufholjagden – mit unterschiedlichem Erfolg. Der FV Neuhausen kam in seinem Auftaktspiel gegen den TSV Weilheim nach einem 0:2-Rückstand zumindest noch zu einem 2:2 durch zwei Tore von Alexander Kluge. Am ersten Spieltag hatte der FVN noch frei gehabt. Die größte Überraschung war die Niederlage des Top-Favoriten FC Esslingen. Im Spiel beim TV Neidlingen sah es zwischenzeitlich nach einer bösen Klatsche aus, nach dem 0:4 aber wachte die Mannschaft auf, erzielte noch drei späte Tore – konnte die erste Saison-Niederlage im zweiten Spiel aber nicht verhindern. Samuel Lexen erzielte alle drei Esslinger Tore Der TV Nellingen feierte nach einem schnellen 0:2-Rückstand einen 4:2-Sieg. Der starke Matthias Reitzle musste lange verletzungsbedingt behandelt werden und war dann an den beiden entscheidenden Treffern in der Nachspielzeit beteiligt. Der FV Plochingen lag in Kuchen zwei Mal zurück und gewann verdient mit 3:2.