Fußball – Bezirksliga: FV Plochingen siegt trotz Chancenwucher

1 Berkheim kämpft, aber am Ende haben die Plochinger Fußballer die Nase vorne. Foto: /Robin Rudel

Der FV Plochingen bezwingt den TSV Berkheim in der Fußball-Bezirksliga mit 2:0, feiert den vierten Sieg aus zuletzt fünf Spielen – und klettert auf Rang zehn.











Die Zuschauer auf dem Plochinger Pfostenberg sahen zwei grundverschiedene Spielabschnitte: Während es in der ersten Hälfte spielerische Magerkost mit wenigen Torraumszenen gab, gestalteten die Plochinger die zweite unterhaltsamer, vergaben aber auch eine Vielzahl an Möglichkeiten. Dank zwei späten Treffern in beiden Hälften reichte es am Ende dennoch für einen 2:0 (1:0)-Sieg in der Fußball Bezirksliga gegen das Schlusslicht TSV Berkheim. „Wir sind nicht gut ins Spiel gestartet und haben in den ersten 40 Minuten keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, fand FVP-Trainer Thorsten Schöllkopf, freute sich aber auch über die spielerische Leistung danach: „Wie aus dem Nichts läuft es dann und wir erzielen das 1:0.“