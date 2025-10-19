Fußball – Bezirksliga: FV Plochingen setzt Siegesserie fort
1
Berkheims Sayed Obaidullah Sadat (Mitte) und Plochingens Julian Augustin kämpfen um den Ball. Foto: Michael Treutner

Der FV Plochingen dreht das Bezirksliga-Spiel gegen den TSV Berkheim erst in der Nachspielzeit und bejubelt mit dem 3:2 nun den dritten Sieg in Folge.

In der Fußball-Bezirksliga trafen mit dem TSV Berkheim und dem FV Plochingen zwei Teams aufeinander, deren jeweilige Saisonstarts gründlich misslungen waren. Doch während der FV Plochingen nach zuletzt zwei Siegen mit breiter Brust nach Berkheim gereist war, warteten die Gastgeber auf einen dringend benötigten Befreiungsschlag. Lange sah es auch danach aus, doch am Ende bejubelten die Plochinger den 3:2 (1:0)-Sieg – und den dritten in Folge. „In den ersten Wochen mussten wir viel fressen, aber jetzt haben wir das Spielglück etwas auf unserer Seite. Ich freue mich für die Jungs“, strahlte FVP-Trainer Denis Egger.

