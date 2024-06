Fußball – Bezirksliga: FV Neuhausen macht das Double perfekt

1 Die Neuhausener feiern mit den Meisterbrillen. Foto: /Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Neuhausen krönt die Saison mit dem Double: Nach dem Gewinn des Bezirkspokals schafft der FV Neuhausen auch den Aufstieg in die Landesliga.











Link kopiert

Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da rieben sich die knapp 300 Zuschauer auf dem Neuhausener Sportplatz verwundert die Augen: Mit dem ersten Angriff des Spiels ging der krasse Außenseiter, das Tabellenschlusslicht TV Unterboihingen gegen den FV Neuhausen im Bezirksliga-Duell Erster gegen Letzter durch Marvin Petzi mit 1:0 in Führung. „Schlechter konnte man in so ein Spiel nicht starten, wir haben einfach kurz geschlafen“, fasste FVN-Spielertrainer Ugur Yilmaz die Anfangsminuten zusammen. „Aber dann haben wir mit unserer Mentalität, die wir schon die ganze Saison über haben, das Spiel gedreht“, fuhr Yilmaz fort. Und so schnappten sich die Neuhausener sofort wieder den Ball und wollten diesen Fehlstart mit aller Macht schnell vergessen machen. Doch in der ersten Viertelstunde schlugen sie zumeist nur lange Bälle nach vorne, die allesamt zu ungenau waren.