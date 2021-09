1 Die Neuhausener freuen sich über das Tor des Tages. Foto: /Herbert Rudel

Der FC Esslingen wird seiner Favoritenrolle im Fußball-Bezirksligaspiel nicht gerecht und unterliegt in Unterzahl beim FV Neuhausen mit 0:1. FCE-Coach Lothar Mattner ist „einfach enttäuscht“.

Neuhausen - Lothar Mattner konnte sich „nicht erklären, was wir hier heute gemacht haben“. Insgesamt fand der Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Esslingen nach der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den FV Neuhausen, „dass „wir in der ersten Hälfte die ein oder andere Möglichkeit hatten, aber zu wenig zielorientiert agiert haben. Das größte Manko war, dass wir kein Tor erzielt haben. In Unterzahl war es dann schwierig.“ Große Lust zum Analysieren hatte er aber eigentlich nicht: „Am Ende bin ich einfach ein bisschen enttäuscht.“