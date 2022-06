1 Die Esslinger sind nun Dritter. Foto: dpa

Die Mannschaft des FC Esslingen hat am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga-Saison gegen den Meister Türk. SV Donzdorf ein 1:1-Unentschieden erzielt.















Nicht nur bei den Fußballern des TV Nellingen ist der Abstieg aus der Bezirksliga am abschließenden Spieltag bittere Realität geworden. Denn die Mannschaft verlor mit 1:2 beim FV Neuhausen. Auch bei der SG Erkenbrechtsweiler/Hochwang wurde zum Abschluss klar, dass das Team in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga auflaufen wird. Die SG verlor mit 0:6 beim Tabellenvierten FV Forwärts Faurndau und steht damit nun auf dem 15. Rang. Die SPV 05 Nürtingen sowie der 1. FC Rechberghausen standen derweil bereits im Vorfeld als Absteiger fest.