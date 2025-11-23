Fußball – Bezirksliga: Erleichterung in Denkendorf hier, Frust bei Berkheim
1
Der nächste Nackenschlag für die Tim Schleehauf und die Berkheimer – die Denkendorfer jubeln. Foto: Michael Treutner

Der TSV Denkendorf besiegt den TSV Berkheim deutlich mit 4:1 in einem Bezirksliga-Derby, das spannender ist, als es das Ergebnis aussagt.

Ein Derby ist immer etwas Besonderes. So auch in der Fußball-Bezirksliga und so war es auch, als der TSV Denkendorf den TSV Berkheim zu Gast hatte. Für beide Mannschaften war es ein wichtiges Spiel, denn die Berkheimer dümpeln in der Abstiegszone – aktuell Platz 15 – und brauchten dringend wieder einmal einen „Dreier“. Die Denkendorfer standen auf Rang neun der Tabelle, hatten aber auch noch Luft nach oben. Die Erleichterung war deshalb bei den den Denkendorfer deutlich zu spüren, als sie mit 4:1 (2:0) nach dem Schlusspfiff vom Spielfeld gingen. Bei den Berkheimern hält die Frustphase an.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.