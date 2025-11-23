Fußball – Bezirksliga: Erleichterung in Denkendorf hier, Frust bei Berkheim

1 Der nächste Nackenschlag für die Tim Schleehauf und die Berkheimer – die Denkendorfer jubeln. Foto: Michael Treutner

Der TSV Denkendorf besiegt den TSV Berkheim deutlich mit 4:1 in einem Bezirksliga-Derby, das spannender ist, als es das Ergebnis aussagt.











Link kopiert

Ein Derby ist immer etwas Besonderes. So auch in der Fußball-Bezirksliga und so war es auch, als der TSV Denkendorf den TSV Berkheim zu Gast hatte. Für beide Mannschaften war es ein wichtiges Spiel, denn die Berkheimer dümpeln in der Abstiegszone – aktuell Platz 15 – und brauchten dringend wieder einmal einen „Dreier“. Die Denkendorfer standen auf Rang neun der Tabelle, hatten aber auch noch Luft nach oben. Die Erleichterung war deshalb bei den den Denkendorfer deutlich zu spüren, als sie mit 4:1 (2:0) nach dem Schlusspfiff vom Spielfeld gingen. Bei den Berkheimern hält die Frustphase an.