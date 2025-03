Fußball – Bezirksliga: Eine „leichte“ Aufbruchstimmung ist zu spüren

1 Toni Panne (Mitte) und der TSV Köngen spielen um den Aufstieg, der TSV Deizisau gegen den Abstieg. Foto: /Robin Rudel

Während die Bezirksliga-Kicker des TSV Köngen den Aufstieg im Blick haben, stecken der FV Plochingen, der TSV Deizisau sowie der TSV Berkheim mitten im Kampf um den Klassenverbleib.











Link kopiert

Für die Fußballer der Bezirksliga-Teams aus der Region heißt es am kommenden Sonntag: raus aus dem Winterschlaf und rein in die restlichen Rückrundenspiele. Dabei bleibt es oben sowie unten spannend – wobei es in den unteren Regionen im Hinblick auf die Mannschaften aus dem Kreis noch heißer hergeht. Das hätten die Experten zumindest in diesem Ausmaß vor der Runde auch nicht erwartet: Der TSV Deizisau (Platz 14 mit 13 Punkten) sowie Schlusslicht TSV Berkheim mit sieben Zählern nehmen zwei von drei Abstiegsrängen ein. Auf dem 12. Platz rangiert der FV Plochingen, der zumindest auf dem rettenden Ufer, aber lediglich einen Punkt vor dem Relegationsplatz steht. „Die Mannschaft weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wir müssen es uns nun selbst beweisen und den Klassenverbleib schaffen“, betont FVP-Coach Thorsten Schöllkopf. Bis zum Zweiten TSV Köngen herrscht jedenfalls eine große Kluft zwischen den Kreisteams. Die Köngener entwickelten sich zum Spitzenteam und führen derzeit einen Zweikampf mit dem Spitzenreiter 1. FC Eislingen, der einen Punkt mehr hat. Das Hintertürchen Relegation wäre für Köngen in diesem Jahr offen. „Das Erreichen der Relegation wäre ein riesen Erfolg“, sagt Spielertrainer Domenic Brück, „wenn das nicht klappen sollte, dann wollen wir in den kommenden Jahren wieder oben mitspielen.“