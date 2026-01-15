Fußball – Bezirksliga: „Ein spannendes Projekt“ – TSV Denkendorf stellt Weichen für die Rückrunde
Denkendorfs Torwarttrainer Dennis Eiberle (links) im Einsatz für Deizisau.  

Fußball-Bezirksligist TSV Denkendorf hat die Winterpause für gezielte personelle Entscheidungen genutzt und präsentiert fünf Neuzugänge.

Während sich die Amateurfußballer noch in der Winterpause befinden und das Leder auf den Sportplätzen der Region ruht, wird hinter den Kulissen dennoch intensiv gearbeitet. Kaderplanungen laufen, Gespräche werden geführt. Beim Bezirksligisten TSV Denkendorf tat sich diesbezüglich über den Jahreswechsel personell schon einiges. Denn neben einem neuen sportlichen Leiter, einem Leiter für das Ressorts Sport beim TSV und einem neuen Torwarttrainer, präsentieren die Denkendorfer auch fünf Neuzugänge.

