Fußball – Bezirksliga: Ein Quartett will sich in der Liga etablieren
1
Das tat schon mal gut: Der FV Plochingen um Finalsieg-Torschütze Steven Schötz (links) gewann den EZ-Pokal durch einen Endspielsieg gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Berkheim. Foto: Robin Rudel

Die Bezirksliga-Teams der Region starten mit ähnlichen Zielen in die Saison. Die größten Ambitionen hat der FV Plochingen, aber auch die Aufsteiger sind selbstbewusst.

Die Fußball-Bezirksliga steht vor einer interessanten Saison. Am Sonntag geht es los – mittendrin vier Teams aus der Region, zwei davon sind Aufsteiger. Ihre Ziele ähneln sich und sind vor allem in Richtung möglichst sichererer Klassenverbleib ausgelegt. Beispielhafte Aussagen der Trainer unterstreichen, dass sich die Fußballer und die Fans auf die Runde freuen dürfen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.