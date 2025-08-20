Fußball – Bezirksliga: Ein Quartett will sich in der Liga etablieren

Ein Quartett will sich in der Liga etablieren

1 Das tat schon mal gut: Der FV Plochingen um Finalsieg-Torschütze Steven Schötz (links) gewann den EZ-Pokal durch einen Endspielsieg gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TSV Berkheim. Foto: Robin Rudel

Die Bezirksliga-Teams der Region starten mit ähnlichen Zielen in die Saison. Die größten Ambitionen hat der FV Plochingen, aber auch die Aufsteiger sind selbstbewusst.











Die Fußball-Bezirksliga steht vor einer interessanten Saison. Am Sonntag geht es los – mittendrin vier Teams aus der Region, zwei davon sind Aufsteiger. Ihre Ziele ähneln sich und sind vor allem in Richtung möglichst sichererer Klassenverbleib ausgelegt. Beispielhafte Aussagen der Trainer unterstreichen, dass sich die Fußballer und die Fans auf die Runde freuen dürfen.