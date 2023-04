1 Anastasios Ketsemenidis (Nummer 23) ist der auffälligste Spieler auf dem Platz, aber die Plochinger werfen ihm und seinen Kameraden alles entgegen. Foto: /Herbert Rudel

Der FC Esslingen macht durch den Sieg im Derby gegen den FV Plochingen einen weiteren Schritt in Richtung Landesliga – aber die Plochinger zeigen, warum auch sie eine starke Saison spielen.















Anastasios Ketsemenidis, den sie in seinem Freundeskreis und in der Fußballszene nur „Tasso“ nennen, war bester Laune. Und präsentierte sich als echter Sportsmann. „Wenn der reingegangen wäre, hätte ich ihm persönlich gratuliert“, sagte der Spieler des Bezirksligisten FC Esslingen. Er meinte die Szene kurz vor dem Ende des Spieles des Tabellenführer gegen den Fünften FV Plochingen. Dem FVP war gerade der Anschlusstreffer zum 1:2 gelungen und die Mannschaft warf in den letzten Sekunden natürlich alles nach vorne. Da flog ein Abpraller vor die Füße des nach vorne geeilten Plochinger Torhüters Sebastian Grochol. Er zog aus 30 Metern mit aller Wucht und Entschlossenheit ab. Der Ball flog Zentimeter über das Esslinger Tor. Es blieb beim 2:1 (0:0) – es war ein verdienter Sieg der Esslinger im Derby, in dem aber auch der Außenseiter zeigte, warum er eine starke Saison spielt.