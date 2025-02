Fußball – Bezirksliga: Der nächste Egger beim FV Plochingen

1 Denis Egger kommt im Sommer zum FVP. Foto: /Robin Rudel

Denis Egger wird im Sommer bei den Fußballern des FV Plochingen Nachfolger von Trainer Thorsten Schöllkopf. Der will das Team unbedingt als Bezirksligist übergeben.











Link kopiert

Eine Sache musste auch noch geklärt werden. „Wir haben mal geschaut, ob wir irgendwie miteinander verwandt sind, aber wir haben nichts gefunden“, sagt Denis Egger. „Wir haben ihn nicht verpflichtet, weil er Egger heißt“, sagt Markus Egger und lacht. Auch sein Vater Roland spielt nach wie vor eine entscheidende Rolle im Verein. Entscheidend waren also einzig die von beiden Seiten so bezeichneten „guten Gespräche“ dafür, dass sich Trainer Denis Egger und Abteilungsleiter Markus Egger von den Fußballern des FV Plochingen auf eine Zusammenarbeit für die kommende Saison geeinigt haben. Thorsten Schöllkopf wird den Verein nach fünf Jahren verlassen – und soll dies möglichst in der Bezirksliga tun.