1 Das Spiel ist aus und die Esslinger bejubeln den Aufstieg. Foto: /Herbert Rudel

Durch den 3:1-Sieg im Derby beim TSV Deizisau schießt die Mannschaft am drittletzten Spieltag die allerletzten Zweifel am Aufstieg in die Landesliga weg.















„Jetzt isch’s sicher“, sagte ein Fan zufrieden, während Auswechselspieler, Betreuer und Trainer auf den Platz liefen und sich die Fußballer bereits in den Armen lagen und sich mit Wasser bespritzten. Der Aufstieg in die Landesliga war dem FC Esslingen schon vorher kaum mehr zu nehmen. Durch den 3:1 (1:1)-Sieg am vorletzten Spieltag beim ehemaligen Landesligisten TSV Deizisau ist nun endgültig der Knopf dran. Die Sektdusche blieb aus, weil bereits alles angerichtet ist für die große Aufstiegssause am kommenden Sonntag nach dem Spiel gegen den Zweiten VfL Kirchheim – der den FCE nun nicht mehr einholen kann und trotz des 8:0-Sieges gegen den TSV Neckartailfingen sogar noch um Relegationsplatz zwei bangen muss.