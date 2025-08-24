Fußball – Bezirksliga: Denkendorf zittert sich zum Start-Sieg

1 Torschütze Steffen Zahner (rechts) kann auch Zweikampf. Foto: Michael Treutner

Der Bezirksliga-Aufsteiger siegt gegen den FV Vorwärts Faurndau mit 2:1.











Nach dem Abpfiff atmeten die heimischen Fans, die wie immer zahlreich gekommen waren, auf und auch Trainer Hendrik s Gil war erleichtert: „Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, auch wenn wir ein Spiel mit Höhen und Tiefen gezeigt haben“, war seine erste Reaktion auf den 2:1 (2:0)-Sieg des Fußball-Bezirksligisten TSV Denkendorf zum Saisonauftakt gegen den FV Vorwärts Faurndau. „Wir hatten auf Grund der Relegationsspiele nur eine kurze Pause, aber meine Mannschaft war trotzdem hoch motiviert. Insofern war es ein gelungener Start“, ergänzte der Coach des Aufsteigers.