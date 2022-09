1 In dieser Szene ist viel Denkendorfer Blau zu sehen – aber Deizisau gewinnt. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Deizisau wird seiner Favoritenrolle im Derby gerecht und gewinnt gegen den TSV Denkendorf mit 4:2. Dessen Coach Klaus Schipke kann damit leben.















Beide Trainer fanden den 4:2 (3:1)-Sieg des TSV Deizisau in der Fußball- Bezirksliga gegen den TSV Denkendorf eigentlich vom Ergebnis so in Ordnung. Jedoch monierte Denis Egger von den siegreichen Deizisauern die vielen gut herausgespielten Torchancen, die ungenutzt blieben und die beiden Gegentore, die seiner Meinung nach nicht hätten sein müssen. „Das ist ärgerlich, da wir zu schläfrig waren in manchen Phasen“, erklärter er. Und das, obwohl die Gastmannschaft aus Denkendorf am Spieltag nochmals drei Ausfälle kompensieren musste und somit ersatzgeschwächt das Beste geben wollte und bis zum Schluss auch tat. Denkendorfs Trainer Klaus Schipke meinte denn auch pragmatisch: „Spielerisch waren die Deizisauer besser, mit dem Ergebnis können wir leben, wir müssen woanders unsere Punkte holen.“