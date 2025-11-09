Fußball – Bezirksliga: Denkendorf kann es doch
Dominik Lleshaj (rechts) zeigt ein starkes Spiel – später trifft er auch. Foto: Carsten Riedl

Im Duell zweier kriselnder Bezirksligisten kommt der TSV Denkendorf zu einem 2:1-Zittersieg über den 1. FC Frickenhausen.

Aufatmen nach dem Spielende bei Spielern, Verantwortlichen und Fans des TSV Denkendorf: Soeben hatte ihr TSV in der Fußball-Bezirksliga gegen den 1. FC Frickenhausen mit 2:1 (1:0) gewonnen und damit den Negativlauf gestoppt – fünf Begegnungen ohne Dreier mit nur einem Punkt. Zugleich überholten die Denkendorfer ihren Gegner in der Tabelle und sind jetzt Neunter, während Frickenhausen nunmehr seit sieben Spieltagen auf einen Dreier wartet.

