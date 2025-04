Fußball – Bezirksliga: Deizisau tritt auf der Stelle

1 Max Klobeck zieht trotz Bedrängnis ab und der Ball landet im Tor. Foto:

In der Fußball-Bezirksliga verliert der TSV Deizisau gegen den FV Plochingen mit 0:2. Für den TSV wird es im Abstiegskampf enger. Aufatmen beim FVP.











Link kopiert

Während die Bezirksliga-Fußballer des TSV Deizisau nach der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den FV Plochingen erschöpft auf den Rasen sanken, feierten die Plochinger lautstark den Derbysieg. Damit steckt der TSV weiter auf dem 14. Tabellenplatz fest, der FVP dagegen verschaffte sich etwas Luft und klettert auf Rang 12. Da in den Ligen oberhalb noch keine Klarheit darüber herrscht, wie viele Teams in die Bezirksliga absteigen, kann sich der TSV noch Hoffnungen machen, am Ende auf dem Relegationsrang zu stehen. „Leider verlieren wir gerade jedes Sechs-Punkte-Spiel. Nächste Woche müssen wir gegen den TSV Berkheim gewinnen, um nicht weiter unten reinzurutschen“, fasste Deizisaus Coach Damian Nagler zusammen.