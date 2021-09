1 Der FV Neuhausenum Trainer Erol Türkoglu steht derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Foto: hr/Herbert

Sie waren das Top-Duo der vergangenen Bezirksliga-Saison: Wenn die Fußballer des FV Neuhausen und des FC Esslingen am Sonntag im Derby aufeinandertreffen, ist es jedoch zumindest nach der Tabellensituation kein Spitzenduell. Eine interessante Begegnung ist es aber allemal.

Neuhausen - Wenn die Fußballer des FV Neuhausen am Sonntag (15.30 Uhr) den FC Esslingen erwarten, dann ist es das Duell des Vorletzten gegen den Siebten. Auch wenn die Tabelle nach drei bis fünf Spielen pro Team noch etwas schräg ist, haben sich das die Beteiligten beider Seiten anders vorstellt – und in der Szene wurde es auch anders erwartet. Als die Saison 2020/2021 Ende Oktober des vergangenen Jahres abgebrochen wurde, standen die beiden Mannschaften ganz oben. Dafür, dass das jetzt nicht so ist, haben die Trainer Erol Türkoglu (Neuhausen) und Lothar Mattner (Esslingen) jedoch Erklärungen.