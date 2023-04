In der Fußball-Bezirksliga könnte die Spieltagskonstellation die Gefahrenzone ein wenig kleiner machen – oder eben auch nicht.















Für die einen geht es darum, an ihre Leistung aus der Vorwoche anzuknüpfen. Einige andere wollen Wiedergutmachung betreiben, weil sie im vergangenen Spiel deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Wieder andere müssen in den unteren Fußballklassen bereits nach dem letzten Strohhalm greifen. Die Saison geht zwar noch eine Weile, aber eben nur noch eine Weile, so dass jeder Punkt zählt. Das A-Liga-Spiel zwischen dem VfB Oberesslingen/Zell und dem ASV Aichwald konnte erst gar nicht angepfiffen werden, weil ein Teil der Flutlichtanlage in Zell ausgefallen war. Der Nachholtermin für die ausgefallene Partie steht noch nicht fest.