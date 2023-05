FVN will mit Interimslösung zurück in die Erfolgsspur

1 FC Esslingen will weiter in Richtung Landesliga marschieren. Foto: Archiv

Die Teams im Mittelfeld der Bezirksliga wollen die Abstände nach hinten vergrößern. In der Kreisliga A ist Platz zwei umkämpft.















Link kopiert

Während in der Fußball-Bezirksliga der FC Esslingen weiter in Richtung Landesliga marschieren will – geht es für die Teams im Mittelfeld vor allem darum, Land zu gewinnen und die Abstiegsränge aus den Augen zu verlieren. In der Kreisliga A möchte der TSV RSK Esslingen mit einem Sieg im Topspiel gegen TSV Wernau Platz zwei festigen und die Verfolger abschütteln.