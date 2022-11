Fußball am Wochenende

1 Neben dem Derby in Plochingen, findet auch das Esslinger Stadt-Duell zwischen TSV RSK und TSG statt. Foto: dpa

Wenn die FVP-Fußballer Neuhausen empfangen, treffen Patrick und Lukas Werner aufeinander. Zudem ist Esslinger Stadtderby.















Der Doppelspieltag wegen Allerheiligen liegt den Fußball-Teams aus dem Bezirk noch schwer in den Knochen. Besonders in der Bezirksliga ist lautes Stöhnen zu hören, wenn man die Trainer auf die vergangenen Tage anspricht. Für Erfrischung sorgt vielleicht der Ausblick auf das Wochenende, es stehen vielversprechende Partien auf dem Programm. So könnte das Bezirksliga-Derby zwischen dem FV Plochingen und dem FV Neuhausen spannend werden. Das Gleiche gilt für das Esslinger Stadt-Duell zwischen dem TSV RSK und der TSG.