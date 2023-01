Am 5. März geht’s wieder los

1 Noch ruht bei den Fußballern der Punktspielbetrieb. Foto: EZ/Archiv

Die Winterruhe ist bei den meisten unterklassigen Fußballteams bereits vorbei. Die Vorbereitung läuft. Am 5. März geht’s von der Bezirksliga abwärts wieder los.















Für die Handballer hat das Sportjahr 2023 auch in den unteren Klassen längst mit dem Punktspielbetrieb begonnen. Im Fußball läuft hingegen, zumindest bei den meisten Amateurvereinen, die Vorbereitung auf den großen Rest der Saison. Ein paar Wochen dauert es noch, ehe es wieder ernst wird. Planmäßig nimmt die Bezirksliga Neckar/Fils am 5. März ihren Spielbetrieb auf, wobei für die Teams aus dem Esslinger Raum ausnahmsweise mal kein Derby auf dem Programm steht.

Vielmehr empfängt der TSV Köngen den 1. FC Donzdorf, während der FV Neuhausen den SV Ebersbach zu Gast hat. Ein Heimspiel steht auch für den TSV Denkendorf gegen den TSV Neckartailfingen an. Die drei übrigen Teams aus der Region müssen auswärts antreten: der FC Esslingen beim TSV Jesingen, der FV Plochingen beim TSV Harthausen und der TSV Deizisau beim VfL Kirchheim. In der Kreisliga A 1 finden, ebenfalls am 5. März, drei Nachholspiele statt: TSG Esslingen – VfB Reichenbach, TSV Wernau – SG Eintracht Sirnau und SV Mettingen – TSV Berkheim. Mit der Partie des TSV Wernau II gegen den TSV Ötlingen begradigt auch die Kreisliga B 2 ihre Tabelle.