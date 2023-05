Abstiegsfrage in der A-Liga geklärt

Nach einem mühsamen Sieg gegen Hochdorf II bleiben die Fußballer des FV Plochingen II in der Kreisliga B 2 hingegen auf Aufstiegskurs.















Nach dem 3:2-Erfolg des TSV Köngen II gegen den TV Hochdorf ist in der Kreisliga A, Staffel 1 nunmehr endgültig klar, welche Teams in der nächsten Saison in einer der B-Ligen werden antreten müssen. Neben dem SV Mettingen und dem TSV Deizisau II hat es eben den TV Hochdorf erwischt, der jetzt uneinholbare zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Dort steht der TSV Baltmannsweiler, dem seinerseits fünf Zähler zur Köngener Zweiten fehlen. Bei nur noch drei ausstehenden Partien ist auch das eine schwere Hypothek.