In drei Punkten sind sich die jeweiligen Trainer einig: Beide erwarten ein hartes Stück Arbeit, beide haben Respekt vor dem Gegner – und beide sind zuversichtlich, dass ihre Mannschaft am Ende als Sieger vom Platz gehen wird. Letzteres ist am Donnerstagabend in Berkheim allerdings ausgeschlossen. Denn zwischen dem TV Hochdorf, in der abgelaufenen Saison Tabellenvierzehnter der Kreisliga A 1, und dem SC Altbach, seinerseits Zweiter in der Kreisliga B 1, kommt es zum Endspiel über die A-Liga-Zugehörigkeit in der nächsten Runde.