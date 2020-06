Mann furzt Polizisten an – 500 Euro Strafe

Furz-Attacke in Wien

1 Selbstverständlich könne die Entscheidung angefochten werden, betonte die Polizei noch. (Symbolbild) Foto: dpa/Hans Punz

In Wien soll ein Mann mit „voller Absicht einen massiven Darmwind“ vor Polizisten entweichen haben lassen. Nun muss er 500 Euro Strafe zahlen, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

Wien - Kann denn Furzen Straftat sein? In Wien offenbar schon und vor allem dann, wenn man es „mit voller Absicht“ vor Polizisten macht. 500 Euro Strafe muss ein Mann zahlen, der sich in Gegenwart von Beamten derart gehen ließ, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Am Dienstag bemühte sie sich, das strenge Vorgehen zu rechtfertigen und mögliche Missverständnisse wegzulüften.

Massiver Darmwind

„Natürlich wird keiner dafür angezeigt, wenn einmal versehntlich „einer auskommt““, versicherte die Polizei. Doch habe sich der Mann schon bei der Begegnung mit den Polizisten „provokant und unkooperativ“ verhalten. So sei er von einer Parkbank aufgestanden, habe sie angeschaut und „offenbar mit voller Absicht einen massiven Darmwind“ entweichen lassen, teilte die Polizei weiter mit. „Und anfurzen lassen sich die Kollegen dann doch eher ungern.“

Verhängt wurde das Bußgeld nach der anrüchigen Aktion am 5. Juni wegen „Verletzung des öffentlichen Anstands“. Selbstverständlich könne die Entscheidung angefochten werden, betonte die Polizei noch.