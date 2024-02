Furtwangen: Frau findet Eltern tot in Wohnhaus auf

Frau findet Eltern tot in Wohnhaus auf

1 Die genaue Todesursache ist laut Polizei noch unklar. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Am Montag hat eine junge Frau ihre Eltern im Alter von 47 und 48 Jahren leblos in deren Wohnhaus in Furtwangen gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Paares feststellen.











Link kopiert

Eine junge Frau hat ihre Eltern leblos in deren Wohnhaus in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gefunden. Ein Notarzt konnte am Montag nur noch den Tod der beiden 47- und 48-Jährigen feststellen, wie die Polizei mitteilte.

Hinweise auf die Beteiligung Dritter gab es am Dienstag nicht, die genaue Todesursache ist nach Angaben eines Sprechers unklar. Feuerwehrleute bargen die leblosen Personen mit Atemschutzgeräten aus dem Haus, da der Verdacht eines Gasaustritts im Raum gestanden hatte. Messungen ergaben aber keine Hinweise darauf.