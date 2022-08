1 Marcel Ellinger in seiner Küche in Esslingen-Berkheim. Foto: Andreas Reiner

Der Verwaltungsangestellte Marcel Ellinger aus Esslingen wird in seiner Freizeit zu einem schwarzen Raubtier. Warum verkleidet er sich? [Plus-Archiv]















Esslingen - Berkheim auf der Filderebene: Moderne Einfamilienhäuser kuscheln sich an Bauernhöfe und Arbeitersiedlungen. Eine Wohnung in einer Seitenstraße, erster Stock, braune Eingangstür, ein enger Flur und Wände voller Plakate, Bilder, Fotos, Zeichnungen wie in einem Jugendzimmer. Durch den halb geöffneten Rollladen schießen die letzten Sonnenstrahlen des Tages helle Kreise auf den Teppichboden. Die Nymphensittiche Riki und Kiki tragen in einem Käfig ihre gelben Frisuren zur Schau. Die Siamkatze Snowy schleicht um den Türrahmen zur Küche, ihre Mutter Maya hält sich versteckt. Und mitten im Wohnzimmer auf einem Regal wie auf einem Altar liegen fein drapiert die Einzelteile eines Wolfs: seine Schnauze, sein Fell, seine Pfoten. Das Kostüm verwandelt Marcel Ellinger in Berkwolf.