Funktionärswechsel im Handball: Die Verzahnung zwischen Neuhausen und Ostfildern wird enger

1 Der eine übernimmt eine neue Aufgabe, der andere verabschiedet sich: Magnus Gründig (links) und Markus Fuchs. Foto: /Herbert Rudel

Magnus Gründig koordiniert in Zukunft die Kaderplanung der Handballer aus Neuhausen, Ostfildern und der JANO. Dennis Saur folgt auf Markus Fuchs.











Link kopiert

Bei den Drittliga-Handballern des TSV Neuhausen tut sich zurzeit viel: Vor einer Woche gab der Verein bekannt, am Ende der Saison den Vertrag mit Trainer Tobias Klisch aufzulösen. Nun ist klar: Es war eine der letzten Amtshandlungen des sportlichen Leiters Markus Fuchs, denn er zieht sich aus beruflichen Gründen zurück. Die Macher auf den Fildern nutzen dies, um zum großen Wurf auszuholen: Magnus Gründig, im Moment noch Fuchs’ Pendant beim Jugend-Kooperationspartner HSG Ostfildern, verantwortet in Zukunft übergeordnet die „strategische Kaderplanung über alle Kooperationspartner hinweg“, wie es in einer Pressemitteilung heißt – also für Neuhausen, Ostfildern und den Nachwuchs der JANO Filder. Der frühere HSG- und Zweitligaspieler Dennis Saur übernimmt in Neuhausen die operativen Aufgaben von Fuchs.