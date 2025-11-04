Funktionärin des WLSB: Margot Kemmler, die Sport-Netzwerkerin

1 Margot Kemmler im Sportpark Weil, der auch dank ihres Engagements zum Schmuckstück des Esslinger Sports wurde. Foto: Michael Treutner

Die Esslingerin Margot Kemmler engagiert sich seit Jahren in unterschiedlichen Positionen, jetzt will sie als Vizepräsidentin des Württembergischen Landessportbundes mitgestalten.











Wer Margot Kemmler besucht, muss einigermaßen sportlich sein. Zur Eingangstür ihres Hauses im Norden Esslingens führen viele Stufen. Auch sie hält das fit. Und Ausdauer ist für das, was sie macht, nötig. Kemmlers Herzensanliegen ist es seit vielen Jahren, den Sport nach oben zu bringen, explizit den Sport für alle. Und das geht am besten, wenn man Spitzenämter bekleidet. Alle Posten aufzuschreiben, die sie in den vergangenen Jahren – nicht nur im Sport – inne hatte und zum Teil noch inne hat, füllt zwei DIN-A-4-Seiten. Seit diesem Mai ist ein neues Amt dazugekommen, in das sie sich – wie immer – mit vollem Elan stürzt: Kemmler ist Vizepräsidentin Bildung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB).