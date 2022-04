1 Wenn das Funknetz lahmt, hilft auch das modernste Smartphone nichts. Foto: Roberto Bulgrin

Dass in Deutschland die Mobilfunkabdeckung ausbaufähig ist, merkt man spätestens, wenn man die größeren Städte verlässt. Und in Funklöcher gerät, wie die Gebiete mit schlechtem Empfang im Volksmund genannt werden. Das heißt: Das Smartphone kann keine Verbindung zum Internet aufbauen und das Telefonieren ist gar nicht oder nur eingeschränkt möglich. Auch im Landkreis Esslingen gibt es Gebiete, in denen das Handy keinen Balken anzeigt. Doch sind Funklöcher im Kreis noch ein ernstes Problem?