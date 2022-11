10 Blick über den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz. Mehr vorweihnachtliche Stimmung in unserer Bildergalerie. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach coronabedingter dreijähriger Zwangspause funkelt der Weihnachtsmarkt in Stuttgart wieder. Was sich die Beschicker für die Buden haben einfallen lassen, sehen Sie in unserer Bildergalerie.















Vor allem in der Weihnachtszeit wurden viele in den vergangenen Jahren voll vom Coronablues ergriffen: Für sie fehlten auch einfach die Weihnachtsmärkte, die die besinnliche Zeit gesellig einleitet. Seit Dienstag ist es in Stuttgart wieder soweit: Der Weihnachtsmarkt bring die City zum Funkeln.

Wir haben einen kleinen Streifzug gemacht und Weihnachtsstimmung eingefangen. Einige Buden stechen dabei besonders ins Auge. Anderseits wirkt vieles doch so vertraut: Ist das wirklich schon drei Jahre her?

