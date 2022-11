Leiche in ausgebranntem Autowrack identifiziert

Fund in Tamm

1 Das Fahrzeug ist komplett ausgebrannt. Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Das Ergebnis der Obduktion liegt nun vor. Bei der Toten, die in dem Fahrzeug nahe des Tammer Friedhofs entdeckt wurde, handelt es sich um eine 47-jährige Frau.















Nach dem schrecklichen Fund am späten Freitagabend in der Nähe des Tammer Friedhofs herrscht nun Gewissheit: Bei der toten Person, die in der Nacht auf Samstag von der Feuerwehr Tamm während eines Einsatzes im hinteren Bereich eines ausgebrannten Autos gefunden wurde, handelt es sich nach einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg um eine 47-jährige Frau.

Keine Hinweise auf Gewalt

Die Obduktion wurde am Sonntag durchgeführt. Deren Ergebnisse und die bisherigen Ermittlungen hätten keinerlei Hinweise auf Gewalteinwirkung oder eine Beteiligung dritter Personen ergeben, gaben die Behörden am Montag bekannt.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/