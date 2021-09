Fund in Schwäbisch Hall

1 Der Säugling wurde nach dem Fund in eine Klinik gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

Auf einem Feldweg in Schwäbisch Hall haben Fußgänger ein Neugeborenes in einer Plastikwanne entdeckt. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen.

Schwäbisch Hall - Fußgänger haben am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr auf einem Feldweg in Schwäbisch Hall einen Säugling entdeckt. Nach Polizeiangaben wurde das Neugeborene im Stadtteil Hessental im Bereich der Straße „In der Klinge“ in einer weißen Plastikwanne ausgesetzt.

Das Kind wurde daraufhin eine Klinik gebracht, wo es seither versorgt wird. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Sache und besonders zur Kindsmutter geben können (07361/5800).