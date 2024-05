Für Wärmepumpen und E-Autos: Netze BW: Stromnetz-Ausbau kostet 14,5 Milliarden Euro

1 Montagearbeiten an der 110-kV-Trasse bei Weil im Schönbuch Foto: Netze BW/Andre Hammer

Die Stromnetze im Südwesten müssen gewaltig aufgerüstet werden. Baden-Württembergs größter Verteilnetzbetreiber hat nun die Kosten beziffert.











Ein gutes Stromnetz gilt als Rückgrat der Energiewende: Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, müssen die Betreiber der Stromnetze in den kommenden Jahren gewaltig aufrüsten. Was das kosten könnte, lässt Baden-Württembergs größter Verteilnetzbetreiber in seinem am Mittwoch veröffentlichten Netzausbauplan 2024 erkennen. Darin wird dargelegt, welche Baumaßnahmen bis 2045 – also dem Jahr der gesetzlich verankerten Klimaneutralität Deutschlands – geplant und notwendig sind. Der Ausbaubedarf ist enorm: Allein im Hochspannungsnetz der Netze BW sind demnach Investitionen in Höhe von 14,5 Milliarden Euro nötig.