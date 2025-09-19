Für Sängerinnen und Sänger: Großer Chortag in Wernau

1 Beim Chortag in Wernau können Sängerinnen und Sänger ihre Stimmen trainieren und Chormusik studieren. Foto: Michael Reichel

Der Karl-Pfaff-Chorverband bietet ein umfangreiches Programm mit Workshops für alle Interessierten und einem Weltmusik-Konzert.











Am Samstag, 27. September, veranstaltet der Chorverband Karl Pfaff gemeinsam mit dem Helbling Verlag einen Chortag im Quadrium in Wernau. Sängerinnen und Sänger, Chorleiterinnen und Chorleiter, Lehrkräfte und Studierende erwartet ein Programm aus Workshops und gemeinsamer Musik.

Die inhaltliche Gestaltung übernehmen vier bekannte Persönlichkeiten der Chorszene. Die Chorleiterin, Stimmbildnerin und Musiklehrerin Ellen Strauß-Wallisch ist bekannt für ihre praxisnahen Methoden und innovative Chorarbeit. Außerdem ist sie Referentin für Kinder- und Jugendchormusik und Stimmbildnerin gerade in diesem Bereich. Carsten Gerlitz ist Pianist, Arrangeur und Autor zahlreicher Bücher zur Chorleitung. Er zählt zu den gefragtesten Arrangeuren für Pop- und Jazzchorliteratur im deutschsprachigen Raum. Der Komponist, Chorleiter und Pianist Jean Kleeb verbindet europäische Chormusik mit lateinamerikanischen Rhythmen und zeigt die Vielfalt der Weltmusik. Christian Fris-Ronsfeld ist künstlerischer Leiter der Mariagerfjord Chorschule, einer der führenden Chorschulen für Pop-Musik in Europa, und zählt zum Leitungsteam des Aarhus Festivals.

Mini-Musicals für den Kinderchor

Von Warm-ups über Weltmusik bis hin zu Stimmbildung, Literaturtipps und Mini-Musicals für den Kinderchor bietet der Chortag praxisorientierte Workshops für verschiedene Zielgruppen.

„Stimmen der Erde“

Der Abschluss des Tages beginnt um 18.30 Uhr mit einem Konzert. Das fünfköpfige Vokalensemble Quintethno aus Marburg bringt ethnische Lieder aus allen fünf Kontinenten auf die Bühne. 2007 von Jean Kleeb gegründet, macht das Ensemble die Musik indigener Völker und das Vokalkolorit außereuropäischer Traditionen in A-cappella-Arrangements hörbar und tritt in den Dialog mit westlicher Chormusik. Das Programm „Vozes do Mundo – Stimmen der Erde“ führt von den Regenwäldern des Amazonas über die Philippinen und Papua-Neuguinea bis zu den Klangwelten Arabiens, Chinas und des Balkans.

Die Teilnahmegebühr für den Chortag beträgt 49 Euro inklusive Mittagssnack. Eine Anmeldung ist erforderlich über www.chorverband-karl-pfaff.de