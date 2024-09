Stuttgart: Fridays for Future ruft zum globalen Klimastreik auf

1 Weltweit ruft Fridays for Future zum Klimastreik auf. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Die Klimakrise spitzt sich zu, gleichzeitig werden Migrations- und Asylrechte verschärft. Mit diesen beiden Themen im Fokus ruft „Fridays for Future“ noch diese Woche zu einem weltweiten Streik auf. Auch in Stuttgart wird sich die Bewegung versammeln.











Die Bewegung „Fridays for Future“ ruft die Menschen zu einem Globalen Klimastreik am Freitag, 20. September, auf. Auch in Stuttgart wird es eine Versammlung ab 14 Uhr im Willi-Bleicher-Saal im Stuttgarter Gewerkschaftshaus geben.

Die Aktivisten möchten sich durch Redebeiträge und Diskussionsrunden mit der Stadtgesellschaft darüber austauschen, wie Klimaschutz und soziale Themen wieder in den gesellschaftlichen Fokus gerückt werden können und wie dem Rechtsruck entgegengewirkt werden kann.

Klimaschutz und Menschenrechte gehen Hand in Hand

Bei der Veranstaltung stehen sowohl der Klimaschutz als auch Menschenrechte im Mittelpunkt. Denn die Klimakrise spitzt sich weiter zu, wodurch insbesondere Hitzewellen und Fluten gefährliche Ursachen für eine Flucht darstellen. Gleichzeitig verschärft die Bundespolitik jedoch das Migrations- und Asylrecht erheblich.

„Es ist Zeit für eine neue Strategiedebatte innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung“, sagt Ajla Salatovic, Studentin und Pressesprecherin von Fridays for Future Stuttgart. Appelle würden nicht ausreichen, um ihre Forderungen durchzusetzen. Deshalb müssten sie nun einen Schritt weiter gehen: Fridays for Future und die Stadtverwaltung möchten sich mit den Stuttgarter Bürgern austauschen und vernetzen. „Denn wir, welche diese Stadt am Laufen halten, müssen gehört werden!”, so die Aktivistin.

Auf der Stadtversammlung werden verschiedene Redner über die Themen Rechtsruck, Asyl und Flucht, Klima sowie soziale Ungleichheit sprechen. Daraufhin werden sich die Teilnehmenden in mehreren Kleingruppen sammeln, um eine engagierte Beteiligung im Kampf gegen den Rechtsruck zu diskutieren.

So sollen sich Schüler, Studierende und Beschäftigte tiefer gehend mit diesen Themen auseinandersetzen. Außerdem sollen sie sich darüber austauschen, wie sie organisiert für Soziales und den Klimaschutz sowie gegen rechts aktiv werden können.

Eine Gefahr für die Gesellschaft und den Klimaschutz

„Während Olaf Scholz im großen Stil abschieben will, die Ampelkoalition sich rechten Narrativen bedient, sie umsetzt und antimuslimischen Rassismus verbreitet, steigen die Wahlergebnisse der AfD drastisch an“, so Ajla Salatovic. Das sei nicht nur für das gesellschaftliches Zusammenleben gefährlich, sondern würde auch den Klimaschutz massiv gefährden.

„Dem gilt es stark entgegenzuwirken. Genau deswegen möchten wir auch bei der Stadtversammlung aktiv darüber diskutieren, wie wir systematisch den Rechtsruck bekämpfen können”, sagt Salatovic.