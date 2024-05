Für Junge und Junggebliebene: Um die 25 000 Menschen genießen den Vaihinger Maientag

53 Das gehört dazu: edle Roben beim Festumzug. Foto: Andreas Essig/essigfoto.de

Unter dem Motto „S’isch Maientag“ findet seit dem Jahr 1687 der Maientag statt und will die Kinder aus Vahingen an der Enz mit vielerlei Aktivität „in den Maien“ führen.











Ein sonniger, nicht zu heißer und auch nicht zu kalter Maientag – das hat an Pfingstmontag die Herzen der Menschen in Vaihingen an der Enz höher schlagen lassen. Die Stadtverwaltung zählte überschlägig rund 25 000 Teilnehmer und Besucher am Haupttag des mehrtägigen größten Stadtfestes, das seit 1687 unter dem Motto „S’isch Maientag“ stattfindet und die Kinder mit vielerlei Aktivität „in den Maien“ führen soll. Eine angenehme Atmosphäre begleitete die Eröffnung am Marktplatz, den Festumzug und die Rondellfeier. „Man hat gespürt, dass die Menschen einfach froh sind rauszukommen“, sagte Astrid Kniep, Pressesprecherin der Stadt. Gut angenommen worden sei auch das Maientagsthema des Dalai Lama „Eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und der Vielfältigkeit des Lebens.“ Dazu hielt die Schülerin Mirjam Binder vom Stromberggymnasium die Rede am Rondell. Gedichte und Geschichten von Schülern und der Flößertanz verbreiteten Freude. Der Dienstag als „Nachmaientag“ bietet weitere Höhepunkte, wie etwa das große Feuerwerk auf dem Festplatz gegen 22.30 Uhr.