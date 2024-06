Für bessere Rahmenbedingungen: Zahnärzte protestieren in Esslingen

Zahnärzte protestieren in Esslingen

1 Protest am Bahnhofsvorplatz: Aus Sicht der Zahnärztinnen und Zahnärzte ist die Versorgungslage bedroht. Foto: Roberto Bulgrin

Am Dienstag bleiben einige Zahnarztpraxen in Esslingen und Umgebung geschlossen. Denn die Zahnärztinnen und Zahnärzte protestieren für bessere politische Rahmenbedingungen und sehen auch die Versorgung im ländlichen Raum in Gefahr.











Link kopiert

Für bessere politische Rahmenbedingungen haben Zahnärztinnen und Zahnärzte am Dienstagvormittag am Esslinger Bahnhofsvorplatz protestiert. Zum einen steige der bürokratische Aufwand zunehmend, zum anderen seien die Budgets, die für Behandlungen zur Verfügung stünden zu gering, sagt die Zahnärztin Eva-Maria Weyer. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen fordern daher eine Abschaffung der Budgetierung und „sinnvolle Digitalisierung, die nicht mit einem erheblichen Mehraufwand im Praxisalltag verbunden ist“.

Weyer ist Kreisvorsitzende der Zahnärzteschaft Esslingen und sieht die Versorgungslage vor allem in ländlicheren Gebieten gefährdet. Immer weniger Kolleginnen und Kollegen würden sich für eine eigene Praxis entscheiden. Wegen des Protests blieben einige Praxen im Kreis Esslingen am Dienstag geschlossen. Weitere Aktionen seien in diesem Jahr geplant, sagt Weyer. Zum Aktionstag hatte unter anderem die die Kassenzahnärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KZVBW) aufgerufen.