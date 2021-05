Das Thema Fahrradstraße in der Vorstadt wird vertagt

1 Wie bereits die Hindenburgstraße soll auch ein Abschnitt der Weilstraße künftig Radfahrern vorbehalten bleiben. Foto: Roberto Bulgrin

Untersuchungen haben ergeben, dass gerade in der Pliensauvorstadt die meisten Wege mit dem Auto zurückgelegt werden – und das bei flachem Gelände. Eine Fahrradstraße soll mehr Menschen motivieren, aufs Rad umzusteigen. Doch die konkrete Umgestaltung wirft viele Fragen auf.

Esslingen - Seit Jahren ist Esslingen bemüht, dass mehr Menschen das Auto stehen lassen und stattdessen Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen. Das Modewort dafür heißt nachhaltige Mobilität. Dass in Esslingen und Umgebung beim Radwegenetz noch viel im Argen liegt, ist kein Geheimnis. Aber man will sich Stück für Stück verbessern. Eine nächste Etappe soll die geplante Fahrradstraße in der Pliensauvorstadt werden. Nach Plänen der Stadt, die jetzt im Mobilitätsausschuss vorgestellt wurden, soll die Weilstraße zwischen der Eberhard-Bauer-Straße und der Brückenstraße auf einer Länge von rund 750 Metern den Fahrradfahrern vorbehalten bleiben – durch Piktogramme auf der Fahrbahn und im Kreuzungsbereich sofort erkennbar. Ausgenommen wäre jedoch der Rote Platz, der ein beliebter Treffpunkt ist.