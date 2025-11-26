„Ich bin schockiert“: Fünf Leichen, drei Tatorte – und jede Menge offene Fragen

1 In der Firma in St. Johann wurden die beiden toten Söhne gefunden. Foto: Michael Bosch

In Reutlingen, Pfullingen und dem kleinen Ort St. Johann auf der Schwäbischen Alb hat ein Vater mutmaßlich seine Familie ausgelöscht – und Suizid begangen. Eindrücke am Tag danach.











Link kopiert

Die Tür zu dem Haus mit den rot gerahmten Fenstern ist mit zwei Holzkeilen und zwei großen Latten vernagelt. Die Polizei hat den Eingang versiegelt. Am Dienstagabend hat ein 63-Jähriger in seiner Firma im kleinen Ort St. Johann auf der Schwäbischen Alb mutmaßlich seine beiden 27 und 29 Jahre alten Söhne getötet. Sie wurden erschossen. Auch der Familienvater ist tot, ebenso seine 60 Jahre alte Schwester und seine 57-jährige Ehefrau.