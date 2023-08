1 Bei der Demo von Fridays for Future und der Mobilitätskampagne 365 Stuttgart im Juli lief auch eine als Sensenmann verkleidete Person mit. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zuerst Fridays for Future, dann Extinction Rebellion, nun die Letzte Generation: Die Politikwissenschaftlerin Melanie Nagel erklärt, warum sich Klimaproteste zuspitzen – und weshalb sie sich sorgt.















Vor fünf Jahren, am 20. August 2018, hatte sich Greta Thunberg als damals 15-jähriges Mädchen erstmals aus Protest für mehr Klimaschutz vor das schwedische Parlament in Stockholm gesetzt, anstatt in die Schule zu gehen. Aus ihrem „Schulstreik fürs Klima“ entwickelte sich die internationale Klimabewegung Fridays for Future, die seitdem in zahlreichen Ländern darauf drängt, dass stärkere Klimaschutzmaßnahmen ergriffen werden. Die Politikwissenschaftlerin Melanie Nagel beobachtet die Bewegung – und erklärt, warum sich Klimaproteste zuspitzen.