Führungswechsel: „Gute Arbeit und faire Bezahlung“ – Max Czipf übernimmt bei IG Metall Esslingen

1 Nevin Akar ist jetzt zweite Bevollmächtigte der IG Metall Esslingen, Max Czipf erster Bevollmächtigter. Foto: IG Metall

Führungswechsel bei der IG Metall Esslingen: Max Czipf und Nevin Akar übernehmen. Welche Herausforderungen die Industrie im Landkreis erwarten und welche Forderungen gestellt werden.











Wechsel an der Spitze der IG Metall Esslingen: Max Czipf und Nevin Akar sind das neue Führungsduo der Gewerkschaft. Wie diese mitteilt sind die beiden bei einer Delegiertenversammlung in dieser Woche gewählt worden. Der bisherige erste Bevollmächtige Alessandro Lieb wechselt zum Jahresbeginn ins Amt des Büroleiters des Bosch-Gesamtbetriebsratschef Frank Sell.

Seine Nachfolger in der Geschäftsführung der IG Metall Esslingen verfügen bereits über viel Erfahrung in Verhandlungen und Aktionen in den Betreuungsbetrieben der Gewerkschaft. Nevin Akar, bislang Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall Esslingen, ist nun zweite Bevollmächtigte. Der bisherige zweite und neue erste Bevollmächtigte der IG Metall Esslingen, Max Czipf, führte in seiner Antrittsrede aus, vor welchen großen und schwierigen Herausforderungen die Industrie im Landkreis Esslingen im Jahr 2026 steht.

Czipf fordert Innovation statt Personalabbau in Esslingen

Auf Digitalisierung, Transformation, Wandel der Arbeitswelt und globale Verschiebungen würden seiner Auffassung nach bislang unzureichende Antworten von Politik und oft auch von Unternehmen gegeben. Czipf forderte von der Politik klare und verlässliche Entscheidungen sowie eine offensive Strukturpolitik ein. Die Unternehmen sollen sich nach Ansicht der Gewerkschafter den Herausforderungen durch ein Mehr an Innovationen und Investitionen in den Standort stellen, statt – wie derzeit häufig – mit Personalabbau zu reagieren. Max Czipf: „Unser Ziel bleibt klar: Gute Arbeit, faire Bezahlung und eine starke Stimme für die Beschäftigten.“