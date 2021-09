1 Am 1. Januar übernimmt Katja de la Viña den Vorstandsvorsitz von Allianz Leben Foto: Christian Kaufmann

Die in Stuttgart ansässige Gesellschaft wird ab Januar von einer Frau geführt – zum ersten Mal in ihrer dann hundertjährigen Geschichte.















Link kopiert

München/Stuttgart - Die Lebensversicherungssparte der Allianz bekommt eine neue Führung: Am 1. Januar übernimmt Katja de la Viña den Vorstandsvorsitz von Allianz Leben, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Bislang wird die in Stuttgart ansässige Gesellschaft von Andreas Wimmer geführt, der in den Vorstand des Münchener Mutterkonzerns Allianz SE wechselt. Wimmer übernimmt dort die Verantwortung für die Vermögensverwaltung und das US-Lebensversicherungsgeschäft.

Pünktlich zum 100. Geburtstag von Allianz Leben im kommenden Jahr rückt mit De la Viña erstmals eine Frau an die Spitze des Unternehmens. Die 42-Jährige war bislang Finanzchefin von Allianz Deutschland. Ihre berufliche Karriere begann sie als Wirtschaftsprüferin bei KPMG und PWC, bei der Allianz ist sie seit 2016.

Wimmer löst Jacqueline Hunt ab

Hintergrund des Führungswechsels in Stuttgart ist ein milliardenschwerer Rechtsstreit, in den der Mutterkonzern in München verwickelt ist. Dessen Vermögensverwaltung wurde von Großinvestoren in den USA verklagt. Das zuständige Vorstandsmitglied Jacqueline Hunt wird deshalb durch Wimmer ersetzt.