Führungspersonal bei Porsche und Mercedes: Buddha-Bowl statt Currywurst – die neuen agilen Managertypen

1 Stilprägende Manager: Volkswagen-Chef Oliver Blume (links) und Porsche-Vize Lutz Meschke. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Automobilindustrie hat sich zuletzt grundlegend verändert und mit ihr das Führungspersonal. Prominenter Vertreter diesen Wandels ist Oliver Blume als Vorstandsvorsitzender von VW und Porsche.











Wenn Ludwig Erhard der Vater des deutschen Wirtschaftswunders ist, dann sind die Konzernchefs der Fünfziger- und Sechzigerjahre seine Söhne. Die hatten dann in der Regel auch eine unverkennbare Ähnlichkeit mit dem Mann, der erst Wirtschaftsminister war und später Bundeskanzler wurde. Die Wirtschaftskapitäne, wie sie damals hießen, waren häufig von umfangreicher Statur. So wie ihr Vordenker Ludwig Erhard, der bei einer Größe von 1,76 Meter an die 100 Kilogramm auf die Waage brachte. Besonders gerne aß Erhard Pichelsteiner Eintopf. Zu den Insignien der wirtschaftlichen Macht gehörte neben der Körperfülle noch die dicke Zigarre, die nach dem Zweiten Weltkrieg das Rauchzeichen der deutschen Industrie gab: Wir sind wieder wer.