Führungen in Burgruine: After-Work-Ausflug auf den Hohenneuffen – Fernsicht bei einem Glas Wein

1 Abendstimmung auf dem Hohenneuffen. Foto: SSG Pressebild

Umgeben von Natur und alten Mauern kann man auf der Burg Hohenneuffen im Kreis Esslingen den Alltag hinter sich lassen. Für Wissbegierige gibt es besondere Feierabendführungen.











Link kopiert

Nach der Arbeit den Kopf freibekommen – das geht fernab vom Trubel des Alltags auf der Festungsruine Hohenneuffen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten laden zu einer Feierabendführung mit Rundgang über die Burg ein.

Umgeben von Natur und historischen Mauern kann der Blick nicht nur weit in die Ferne schweifen, sondern auch zu den Nachbarburgen Teck, Achalm oder Hohenstaufen. Wer nach getaner Arbeit nicht nur Natur und Aussicht genießen, sondern zusätzlich spannenden Geschichten lauschen möchte, der kann an der Burgführung „Guten Abend, Hohenneuffen!“ am Mittwoch, 2. Juli, um 18.30 Uhr teilnehmen.

Preise: Erwachsene 5 und Ermäßigte 2,50 Euro.

Hohenneuffen bleibt auch als Ruine ein Ort der Feste

Die Festungsruine Hohenneuffen war jahrhundertelang Wohnsitz adliger Damen, kulturelles Zentrum und ein Ort für Feste. Ganz genau Bescheid darüber wissen zwei gewandete Damen, die ihre Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise nehmen.

Schankmagd Luitgard und Küchenhilfe Helga nehmen die Gäste mit auf eine Zeitreise Foto: SSG Pressebild

Vergnügte Zeitreise mit Weinprobe

Die zwei Frauen aus unterschiedlichen Epochen nehmen die Gäste mit auf eine unterhaltsame Zeitreise: Regine Erb und Petra Buchmann alias Schankmagd Luitgard aus dem Mittelalter und Küchenhilfe Helga aus dem Jahr 1948, in dem die Gründung Baden-Württembergs geplant wurde. Sie berichten über das Leben der Frauen auf der Burg in friedlichen Zeiten, über Minnesänger und Kultur – und über den Neuffener Täleswein. Was liegt da näher, als diese Feierabendführung mit einer Weinprobe abzuschließen? Die Sonderführung „Vergnügte Zeitreise mit Luitgard und Helga – Friedliche Geschichten bei einem Glas Wein“ findet am Donnerstag, 3. Juli, um 18.30 Uhr statt. Festes Schuhwerk, Trittsicherheit sowie eventuell eine Taschenlampe sind erforderlich. Die Führung kostet 29 Euro regulär und ermäßigt 14,50. Dauer: etwa anderthalb Stunden.

Anmeldung: Man kann sich zu den Führungen telefonisch unter: 0 71 25 / 15 84 90 oder per Mail: info@festungsruine-hohenneuffen.de anmelden.