1 Im Forum Esslingen gab es für die Teilnehmenden unter anderem einen Vortrag von Greenpeace. Foto: Roberto Bulgrin

Weil es in Esslingen an Ehrenamtlichen fehlt, wurde zum zweiten Mal der Stadtrundgang „Walk, Meet and Eat“ veranstaltet. Interessierte konnten an fünf Stationen erfahren, wie die freiwillige Arbeit dort aussieht. Mit dabei waren auch die Tafel und der Weltladen.















Für Regine Hofmann ist schon lange klar: Wenn sie in Rente ist, möchte sie ihre neu gewonnene Zeit in ein Ehrenamt investieren. Um sich einen Überblick über die verschiedenen Ehrenämter zu verschaffen, meldet sie sich beim „Walk, Meet and Eat“ – Stadtrundgang an. Zusammen mit 25 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist sie auf dem Weg zur Tafel, um Einblicke in verschiedene Ehrenämter vor Ort zu bekommen. Die Stadt ist froh über das Interesse, denn Freiwillige fehlen an vielen Stellen.