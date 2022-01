Coronatests in Stuttgart Die Stadt Stuttgart empfiehlt tägliche Tests bei allen Kitakindern

Das Land hat am Freitag eine Testpflicht für Kitas verfügt. Die Stadt Stuttgart hält zudem eine tägliche Kontrolle für geboten, zumindest in den nächsten Tagen. Die nötigen Testkits sollen demnächst an die Kitas ausgeliefert werden.