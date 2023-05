8 VfB-Torhüter Fabian Bredlow war einer der Erfolgsgaranten in Mainz. In unserer Bilderstrecke blicken wir auf den 4:1-Sieg zurück. Foto: Baumann

Nach dem 4:1-Sieg des VfB Stuttgart beim FSV Mainz haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.















Am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga war der VfB Stuttgart in Mainz zu Gast. Nach dem wichtigen 4:1 (1:1)-Auswärtserfolg kann der VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim den Klassenerhalt perfekt machen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Wir haben es jetzt noch mehr in der eigenen Hand, wir haben den ersten Schritt gemacht. Am kommenden Samstag wollen wir den zweiten Schritt machen. Ich bin sicher, dass die Hoffenheimer auch noch mal einen guten Abschluss hinlegen wollen. Wir haben einen Job zu erledigen, müssen sehr, sehr gut vorbereitet und fokussiert sein.“

05-Trainer Bo Svensson: „Es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, ich kann den Jungs von der Mentalität und der Spielweise keinen Vorwurf machen. Der VfB macht aus den ersten zwei Chancen zwei Tore. Nach dem 2:1 war Stuttgart besser und hat am Ende verdient gewonnen. Beim 1:1 lassen wir eine Torchance zu, nachdem wir selbst Eckball haben. Wir haben es leider nicht gut verteidigt.“

VfB-Torhüter Fabian Bredlow: „Wir verspüren eine extrem große Erleichterung. Die letzten Wochen waren nicht einfach für uns. Die letzten Wochen waren auch nicht einfach für mich. Ich bin nach Leverkusen heftig in die Kritik geraten und wäre ein Lügner, wenn ich sagen würde, das geht an einem vorüber. Wir können nun ein bisschen feiern, aber nächste Woche geht es um alles.“

VfB-Spieler Chris Führich: „Das war heute ein immens wichtiger Sieg, wir haben im richtigen Moment gepunktet. Ich freue mich heute für die Mannschaft und ich freue mich für mich. Wir werden nun alles daran setzen, nächste Woche alles klar zu machen. Noch ist nichts entschieden.“

05-Sportdirektor Martin Schmidt: „Das Spiel war aus unserer Sicht eigentlich OK, es war das beste der vergangenen Wochen. Aber wir kassieren im Moment einfach zu viele leichte Gegentore. Wahrscheinlich ist es eine Frage der Konzentration. Am Ende ist der Sieg für den VfB sicher zu hoch ausgefallen.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Wir haben die Chance genutzt, viel Boden auf die Konkurrenz gut zu machen. Heute hat Vieles für uns gepasst, wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Die Einwechslungen haben gepasst und wir haben einen sehr sicheren Torhüter Fabi Bredlow gesehen. Jetzt gilt es, die Spannung bis zum Hoffenheim-Spiel aufrecht zu erhalten.“

