Frühlingsfest, VfB, Vannessa Mai, Disney: Besucheransturm im Neckarpark – Gleich vier Events stehen am Samstag an

Besucheransturm im Neckarpark – Gleich vier Events stehen am Samstag an

1 Am Samstag treffen sich Fans und Besucher unterschiedlicher Events im Neckarpark. Foto: Xanke/Fotos: Milan Schmalenbach / Harlotssyndicate / dpa / Marijan Murat / Imago / Jan Huebner / Lichtgut / Achim Zweygarth

Das Frühlingsfest nimmt Fahrt auf. Aber am Samstag brummt der Neckarpark nicht nur wegen des Rummels. Fußball, Musical und Konzert ziehen die Menschen nach Bad Cannstatt.











Link kopiert

An Brisanz hat das Spiel etwas verloren. Der VfB hat seinen Champions-League-Platz sicher, doch erstmals seit einer guten Dekade begegnet man den Bayern auf Augenhöhe. Das Heimspiel am Samstag um 15.30 Uhr ist natürlich ausverkauft. 60 000 Menschen wollen kommen. Aber wann ist ein VfB-Spiel schon mal nicht ausverkauft? Am Samstag um 11 Uhr öffnet das Frühlingsfest nebenan auf dem Wasen seine Pforten, man darf vermuten, dass so mancher Fußballfan früher als gewöhnlich nach Bad Cannstatt kommt. Abends tritt dann in der Porsche-Arena Vanessa Mai auf, ein Heimspiel der gebürtigen Backnangerin.

Noch ein Heimspiel

Nebenan in der Schleyerhalle tritt ein Musical auf Reisen auf. „Disney in Concert“ heißt das. Und präsentiert die besten und bekanntesten Lieder aus den Zeichentrickfilmen von Disney. Patricia Meeden („Wish“), Gino Emnes (Der König der Löwen), Willemijn Verkaik („Die Eiskönigin“), Drew Sarich („Der Glöckner von Notre Dame“), Judith Caspari („Anastasia“) sind zu sehen und zu hören. Etwa mit Liedern aus „Encanto“, „Cinderella“, und „Rapunzel – Neu verföhnt“.

Die U 11 fährt

Und bei alldem nicht zu vergessen, die Wilhelma ist ja immer da und zieht viele tausende Besucher an. Die S-Bahnen fahren in kürzerem Takt, die Stadtbahn-Sonderlinie U 11 pendelt zwischen Hauptbahnhof und Wasen. Man muss also nicht mit dem Auto zum Neckarpark fahren. Wer es trotzdem tut, muss damit rechnen, keinen Parkplatz zu finden und im Stau zu stehen.